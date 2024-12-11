Норрис стал лучшим гонщиком сезона-2024 по версии экспертов сайта Формулы-1

Гонщик «Малкларена» Ландо Норрис признан лучшим в завершившемся сезоне Формулы-1. Голосование проводилось экспертами на официальном сайте «Королевских гонок». Британец опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена всего на 0,1 балла.
Голосование проводилось следующим образом: по итогам каждого уикенда пять экспертов ставили всем пилотам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой стало среднее получившееся значение.
Рейтинг пилотов Формулы-1 в сезоне-2024 по итогам голосования экспертов официального сайта «Королевских гонок»:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 8,2;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,1;
3. Шарль Леклер («Феррари») — 7,8;
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 7,6;
4. Карлос Сайнс («Ферррари») — 7,6;
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,5;
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 7,1;
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,0;
8. Пьер Гасли («Альпин») — 7,0;
10. Юки Цунода («РБ») — 6,7.
Фото: formula1.com
Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: