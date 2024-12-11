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Марко отреагировал на штраф Ферстаппена, приблизивший гонщика к дисквалификации

Марко отреагировал на штраф Ферстаппена, приблизивший гонщика к дисквалификации
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на 10-секундный штраф и два очка в лицензию пилота команды Макса Ферстаппена за столкновение с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на Гран-при Абу-Даби. За последние 12 месяцев Ферстаппен получил восемь штрафных очков, а гонщик, на счету которого накапливается 12 таких очков, — дисквалифицируется на одну гонку. Штрафные очки нидерландца начнут сгорать в июне 2025 года.

«Сейчас у него восемь очков, так что нам нужно быть осторожнее. Некоторые стюарды могут наказывать строже за подобные инциденты. Но это проблема, с которой сталкиваются все. Она поднималась уже несколько раз. Так что было бы лучше добиться большей последовательности, что улучшило бы спорт в целом», — приводит слова Марко RaceFans со ссылкой на Sky Sport Germany.

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