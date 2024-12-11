«Износ проявлялся уже на первом круге». «Пирелли» об итогах тестов новых шин для Формулы-1

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола подвёл итоги тестов новых составов шин, которые их компания специально разработала к новому сезону 2025 года.

«Тип шин C6 хорошо работал для некоторых команд, а у кого-то не намного лучше, чем C5, кто-то вообще не ощутил разницы.

Шины показали хорошую работу во время прохождения первой половины круга, но ближе к третьему сектору, где требуется хорошее сцепление с трассой, износ проявляется уже на первом круге. После проведения дополнительного анализа мы определимся окончательно, на каких Гран-при будем использовать данный тип шин.

Первоначально этот максимально мягкий комплект шин разрабатывался для этапов в Монако, Монреале, Сингапуре и Лас-Вегасе. Но нам необходимо сначала перепроверить, как себя вёл тип С5 в этом сезоне, после чего мы уже примем решение по поводу нового сезона», — приводит слова Изолы Аutosport.