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Росберг: в следующем году Ферстаппену не выиграть титул в такой форме в борьбе с Норрисом

Росберг: в следующем году Ферстаппену не выиграть титул в такой форме в борьбе с Норрисом
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг признался, что не верит в способность пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать титул в следующем сезоне, добавив, что склоняется к победе британца Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

«У Ферстаппена не самая быстрая машина. В следующем году ему не выиграть чемпионат в такой форме в борьбе с Ландо Норрисом. Так что да, я бы сказал, что Ландо – фаворит», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионов в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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