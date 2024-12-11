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Продюсер высказался о роли гонщиков Ф-1 во время съёмок фильма с Брэдом Питтом

Продюсер высказался о роли гонщиков Ф-1 во время съёмок фильма с Брэдом Питтом
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Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер, ответственный за съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом, поделился подробностями о съёмках киноленты.

«Гонщики очень открыто рассказывали нам о своём опыте. Говорили, через что им пришлось пройти, чтобы попасть в Формулу-1, — даже о своих суевериях. Многие эпизоды в фильме взяты из реальных событий. Всё, что Брэд делает на трассе, все эти маленькие трюки, которые он выполняет, пилоты проделывали на протяжении десятилетий в различных гонках. У него не самая быстрая машина и он не самый быстрый гонщик. Поэтому ему приходится использовать хитроумную тактику, чтобы не отставать от других», — приводит слова Брукхаймера The Athletic.

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