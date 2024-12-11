Международная автомобильная федерация (ФИА) сделала важный шаг в развитии киберспортивных соревнований: Всемирный совет одобрил создание Кодекса киберспорта ФИА — первой подобной структуры, созданной всемирной спортивной федерацией.

Все реальные соревнования по автогонкам в конечном итоге регулируются Международным спортивным кодексом, и, поскольку виртуальные гонки продолжают стремительно развиваться, Кодекс киберспорта ФИА будет регулировать соревнования по кибергонкам, предоставляя необходимую правовую базу для проведения таких мероприятий на национальном уровне.

После санкционирования двух соревнований по киберспорту во время FIA Motorsport Games 2024 ожидается, что в ближайшие годы будет санкционировано ещё много мероприятий.