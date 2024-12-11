Назван человек, который мог передать шантажистам личные вещи Шумахера ради выкупа € 15 млн

Медсестра, которая ухаживала за семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, подозревается в соучастии в деле о шантаже семьи прославленного гонщика. Как информирует Daily Mail, девушка передавала шантажистам личные вещи Михаэля, включая больничную документацию, фото и видео, за что должна была получить часть выкупа. Ранее сообщалось, что злоумышленники требовали от семьи Михаэля € 15 млн.

Отмечается, что официально на данный момент бывшей медсестре обвинений предъявлено не было. При этом следственные органы изучают информацию о ней. Кроме того, издание добавило, что медсестра была уволена семьёй гонщика за «плохой уход».

Хилл посетил место знаменитой аварии с Шумахером в Аделаиде: