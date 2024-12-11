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Уволенный телохранитель Михаэля Шумахера угрожал напасть на семью пилота — источник

Уволенный телохранитель Михаэля Шумахера угрожал напасть на семью пилота — источник
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Хайке Пушманн, работающая в семье прославленного гонщика Михаэля Шумахера, рассказала об угрозах со стороны бывшего телохранителя пилота Маркуса Фриче. Фриче был уволен семьёй Михаэля в 2021 году. Пушманн заявила, что получила от Маркуса электронные письма, в которых тот требовал заплатить ему, а в противном случае угрожал напасть на членов семьи семикратного чемпиона Формулы-1.

«Он требовал больше денег, это была примерно трёхмесячная зарплата. Он говорил, что если не получит нужную сумму, то нападёт на семью Шумахера», — приводит слова Пушманн издание Daily Mail.

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