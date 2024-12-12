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Палмер: если бы «Феррари» не приняла решение по Хэмилтону в начале года, Сайнс остался бы

Палмер: если бы «Феррари» не приняла решение по Хэмилтону в начале года, Сайнс остался бы
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик Джолион Палмер поделился мнением о выступлении гонщика Карлоса Сайнса в завершившемся сезоне. Испанец, выступавший за «Феррари», в следующем году будет представлять «Уильямс».

«Карлос [на Гран-при Абу-Даби] финишировал в шести секундах от Норриса и в этом году был действительно хорош. Я и правда считаю, что это был один из его лучших сезонов в Формуле-1, возможно, лучший. Думаю, если бы решение не было принято в начале года, он, скорее всего, остался бы в «Феррари». Он всё это время был профессионалом, выкладывался до последнего, и я не думаю, что «Феррари» проиграла чемпионат. Мне кажется, что они отлично проявили себя на обеих машинах», — приводит слова Палмера F1oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте Checkered Flag.

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