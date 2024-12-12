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Росберг ответил, что нужно сделать Норрису, чтобы претендовать на чемпионство

Росберг ответил, что нужно сделать Норрису, чтобы претендовать на чемпионство
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису ещё необходимо поработать над некоторыми моментами, чтобы претендовать на чемпионство.

«Он пока не избавился от всех проблем. В сознании Ландо есть какие-то внутренние демоны, которые приводят его к тем или иным ошибкам. Самая заметная из них была в Сингапуре, где он лидировал с отрывом в 20 секунд и чуть не вылетел, что было немного странно. Так что ему ещё предстоит немного поработать над этим, чтобы избежать тех или иных оплошностей», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

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