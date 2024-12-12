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Гиперкар Koenigsegg побил рекорд тестовой трассы Top Gear

Гиперкар Koenigsegg побил рекорд тестовой трассы Top Gear
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Гиперкар Koenigsegg Jesko Attack установил новый рекорд тестовой трассы передачи Top Gear среди дорожных автомобилей. Top Gear сообщает, что Стиг за рулём Jesko Attack проехал трассу за 1.10,9, побив официальный рекорд, установленный автомобилем Ferrari SF90 Stradale (1.11,3).

Права на видео принадлежат Top Gear. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Top Gear.

Отмечается, что лучшее время на этой трассе было установлено на Caparo T1 (1.10,6), однако оно исключено из рейтинга, поскольку автомобиль не способен проехать по лежачему полицейскому, что считается необходимым условием.

Koenigsegg Jesko Attack отличается от стандартного Jesko массивным задним антикрылом и передним сплиттером. Автомобиль оснащён 5,1-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 954 КВт (1298 л. с.), который при использовании топлива E85 способен развивать 1193 кВт (1622 л. с.).

Ранее этот автомобиль случайно установил рекорд трассы «Готланд Ринг».

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