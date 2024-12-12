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В Aston Martin представили новый 1079-сильный суперкар Valhalla. Он стоит более $ 1 млн

В Aston Martin представили новый 1079-сильный суперкар Valhalla. Он стоит более $ 1 млн
Aston Martin Valhalla
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Компания Aston Martin официально представила суперкар Valhalla, мощность которого составляет более 1000 лошадиных сил, а максимальная скорость — 350 км/ч. Серийное производство автомобиля начнётся во втором квартале 2025 года, а тираж будет ограничен 999 экземплярами. Стоимость машины — £ 850 тыс. (около $ 1,1 млн).

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Фото: Aston Martin

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой, в основе которой 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 828 лошадиных сил. Отмечается, что это самый мощный V8 в истории Aston Martin. Он дополнен тремя электромоторами, которые добавляют ещё 251 л. с. Суммарная отдача силовой установки — 1079 л. с.

Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Фото: Aston Martin

До 100 км/ч Aston Martin Valhalla разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость спорткара ограничена электроникой на уровне 350 км/ч. Отмечается, что автомобиль обладает активной аэродинамикой и на скорости 240 км/ч и генерирует более 600 кг прижимной силы.

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