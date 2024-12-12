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Руководитель «Хёндэ» в WEC Абитебуль: Сарджент заслужил ещё один шанс в автоспорте

Руководитель «Хёндэ» в WEC Абитебуль: Сарджент заслужил ещё один шанс в автоспорте
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Руководитель команды «Хёндэ» в гонках на выносливость (WEC) Сириль Абитебуль, являющийся экс-боссом команды «Рено» в Формуле-1, и бывший гонщик Николя Минасян высказались по поводу американского пилота Логана Сарджента, который будет выступать за «Хёндэ» в WEC.

«Мы считаем, что Логан заслуживает того, чтобы ему дали ещё один шанс в автоспорте, и он как бы избавился от этих всех трудностей и стрессов, с которыми столкнулся в Формуле-1», — приводит слова Абитебуля издание Racingnews365.

«Логан оказался на удивление, поскольку я его не знал, очень открытым и взволнованным возможностью снова сесть за руль гоночной машины после неудачного периода в своей карьере. И мне нравится его скромность. Логан очень скромный, очень страстный и целеустремлённый.

Формула-1 очень велика, и, очевидно, LMP2 немного отличается от неё, но это гонки, и это то, что мотивирует. Мы посадили его в машину, и он оказался очень силён. Когда что-то идёт очень хорошо, и вы чувствуете, что у вас есть кто-то, кто мотивирован на гонки на выносливость, всё дело в хорошей команде, и он очень хорошо вписался», — сказал Николя Минасян.

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