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ФИА показала обновлённый концепт болида 2026 года

ФИА показала обновлённый концепт болида 2026 года
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Международная автомобильная федерация (ФИА) в социальных сетях выложила новые изображения концепта автомобиля Формулы-1 2026 года.

Фото: ФИА

В новом регламенте 2026 года изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и у́же, а вес уменьшится по сравнению с нынешними болидами на 30 кг.

Фото: ФИА

Будет внедрена активная аэродинамика, расширены возможности для обгона благодаря новому режиму ручного управления мощностью электромотора.

Фото: ФИА

Изменения произойдут и в силовых установках — мощность их электрической части должна возрасти в несколько раз. Новые двигатели будут работать на экологическом топливе.

Фото: ФИА

Регламент болидов с граунд-эффектом прекратит своё действие в 2025 году. В сезоне-2024 победителем в личном зачёте стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший свой четвёртый титул подряд. В Кубке конструкторов победу одержала команда «Макларен», взявшая свой первый титул с 1998 года.

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