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Бывший гонщик Формулы-1 Сато — о будущем Цуноды: нам остаётся только молиться

Бывший гонщик Формулы-1 Сато — о будущем Цуноды: нам остаётся только молиться
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47-летний японский автогонщик, выступавший с 2002 по 2008 год в Формуле-1, двукратный победитель Инди-500 Такума Сато высказался по поводу своего соотечественника Юки Цуноды и его возможного будущего в составе «Ред Булл».

«Из того, что я видел, конечно, что касается Юки, то он показал потрясающую скорость в первом сегменте квалификации на дебютном Гран-при Бахрейна в 2021 году, где он был вторым по скорости. Думаю, что его рост как пилота неуклонно набирал обороты в течение последних четырёх лет.

Я впервые за долгое время встретился с ним на тестах в Имоле, и он показался мне очень расслабленным. Так что я подумал, что он стал действительно хорошим гонщиком. Теперь у Юки есть скорость, и, думаю, с возрастом и опытом он значительно окреп, в том числе и в умении владеть собой.

Мы надеемся, что он будет выступать за «Ред Булл», но это зависит от команды. Юки в беседе с журналистами сказал, что его стиль вождения и машина «Ред Булл» с особой передней частью ему очень подходят, так что, он, должно быть, провёл очень хорошие тесты. Теперь нам остаётся только молиться», — приводит слова Сато издание Racingnews365.

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