Руководитель «Хонды» заявил, что обсуждал с Хорнером будущее Цуноды в «Ред Булл»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ заявил, что обсуждал с боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером присоединение японского пилота Юки Цуноды к австрийской команде.

«Я вернулся в Японию из Абу-Даби во вторник, 10 декабря, а в субботу у меня были различные обсуждения с Кристианом Хорнером по поводу пилотов на следующий сезон. Как я всегда говорю, команда имеет право выбирать пилота, поэтому наше мнение просто для справки. Но со своей стороны мы считаем, что у Цуноды есть все шансы перейти в «Ред Булл» и он должен быть одним из кандидатов на место.

Думаю, всё, что мы можем сделать, — это предоставить ему возможность продемонстрировать свои способности всему миру, поэтому я попросил его принять участие в этих тестах после конца сезона, и мы смогли это осуществить. Я встретился с ним только перед самими тестами, и Юки сказал: «Я хочу добиться хороших результатов. Собираюсь получать удовольствие».

Он сказал эти две вещи, и с тех пор всё, что у меня есть, — это отчёт с трассы от «Хонды», но Цунода очень чётко проанализировал различия между машиной «РБ» и «Ред Булл» и дал команде очень полезные советы и комментарии на этой основе. Из отчёта я понял, что он очень доволен. Что будет после этого, я не знаю, так что нам придётся подождать и посмотреть на результаты, но, если всё пройдет хорошо, это будет здорово.

В любом случае, даже если он не сможет выступать за «Ред Булл», у него уже есть контракт на следующий сезон с «РБ», поэтому я ожидаю, что он хорошо выступит в следующем сезоне, независимо от того, за какую команду он будет выступать», — приводит слова Ватанабэ издание Racingnews365.