Бриаторе — о будущем Дуэна на фоне интереса к Колапинто: в Формуле-1 нет места чувствам

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался по поводу будущего пилота французского коллектива Джека Дуэна на фоне слухов об интересе к аргентинскому гонщику Франко Колапинто.

«Моя задача состоит в том, чтобы вернуть «Альпин» на вершину «Королевских гонок», а в Формуле-1 никогда не бывает места чувствам», — приводит слова Бриаторе издание TyC Sports со ссылкой на AutoHebdo.

О том, что Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» в 2025-м, стало известно 23 августа этого года. Джек заменит Эстебана Окона, который перешёл в «Хаас». После предпоследнего этапа в Катаре стало известно, что Дуэн выступил в составе французской команды на завершающем Гран-при Абу-Даби вместо Окона.