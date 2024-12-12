76-летний Эдди Джордан сообщил, что борется с онкологией
Поделиться
Бывший владелец команды Формулы-1 ирландец Эдди Джордан признался, что борется с онкологией.
«В марте или апреле мне диагностировали рак мочевого пузыря и простаты. И потом он перешёл на позвоночник и таз, так что он был довольно агрессивным.
Это небольшое послание всем, кто это слушает: не ждите и не откладывайте. Пройдите обследование, у вас есть возможность получить медицинский совет, вы многое можете сделать, чтобы продлить свою жизнь. Сделайте это. Не глупите, не нужно стесняться. Берегите своё тело, ребята», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.
Привычки для долгой и счастливой жизни
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
13:21
-
13:16
-
13:13
-
12:50
-
11:55
-
10:51
-
09:42
-
08:32
-
00:42
-
00:04
- 11 декабря 2024
-
23:05
-
22:20
-
22:17
-
21:59
-
20:58
-
20:47
-
20:18
-
19:49
-
19:13
-
18:51
-
18:13
-
17:41
-
16:40
-
16:26
-
15:55
-
14:56
-
14:44
-
13:40
-
13:04
-
12:34
-
11:47
-
11:13
-
10:58
-
00:32
- 10 декабря 2024
-
23:47