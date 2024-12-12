76-летний Эдди Джордан сообщил, что борется с онкологией

Бывший владелец команды Формулы-1 ирландец Эдди Джордан признался, что борется с онкологией.

«В марте или апреле мне диагностировали рак мочевого пузыря и простаты. И потом он перешёл на позвоночник и таз, так что он был довольно агрессивным.

Это небольшое послание всем, кто это слушает: не ждите и не откладывайте. Пройдите обследование, у вас есть возможность получить медицинский совет, вы многое можете сделать, чтобы продлить свою жизнь. Сделайте это. Не глупите, не нужно стесняться. Берегите своё тело, ребята», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.

Привычки для долгой и счастливой жизни