Бен Сулайем — о введении постоянных стюардов: я не спрашиваю, на что тратят пилоты деньги

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался по поводу внедрения постоянной команды стюардов на этапы Формулы-1.

«Это очень приятная беседа о постоянных стюардах. Но когда команды и пилоты говорят о профессионализме, а они определённо хотят профессионализма и стабильности, то не хотят за это платить сами. Это очевидно. Они разговаривают об этом, а потом спрашивают: «Куда вы вкладываете деньги? Почему мы этого не видим?» Но я же не говорю им: «О, извините, а как же вы?» Пилоты получают более $ 100 млн. Должен ли я спрашивать, куда они их тратят? Нет, это их дело. Это их право.

Не только я говорю, что это не их дело. Нет. Мы делаем со своими деньгами всё что угодно. Это наше дело. То же самое происходит с ними и их деньгами. Это их бизнес. Но иногда я действительно не понимаю. Всё всегда связано с ФИА. «Почему мы делаем это? Почему мы делаем то?» Но кто-нибудь из вас ходил в FOM? Я повторяю это снова и снова — стюарды не растут на деревьях.

Для их обучения требуется время. На их подготовку требуется время. А затем вы развиваете их, поэтому у нас есть программа. Я вижу смысл в том, чтобы привлечь их, возможно, как в английской Премьер-лиге (АПЛ), где им [судьям] платят. Но у нас нет денег, чтобы это сделать. Проблема финансирования постоянных стюардов — это то, что признают высокопоставленные лица в спорте, и босс одной из команд предположил, что, возможно, пришло время переосмыслить коммерческие реалии.

В конечном счёте это ответственность ФИА. Но это работа между FOM и ФИА. Итак, если FOM выписывает нам чек – а это так и есть – то в объёме работ указано: «Стюарды на неполный рабочий день», а если Формула-1 хочет чего-то другого, тогда за это уже будет новая цена. Это означает, что Формула-1, то есть команды, должны платить за это», — приводит слова бен Сулайема издание Motorsport.