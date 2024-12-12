Сайнс выполнил своё обещание в связи с попаданием Чжоу в очки и надел костюм перца чили

30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступавший в сезоне-2024 в составе «Феррари», выполнил своё обещание в связи с попаданием китайского пилота Гуаньюя Чжоу из «Кик-Заубера» в очки и сфотографировался с Чжоу в костюме перца чили.

«Я могу заключить пари. Если Чжоу заработает очко до конца сезона с «Кик-Заубером», то я сфотографируюсь с ним в этом костюме перца», — сказал Сайнс перед Гран-при Катара.

В основной гонке Катара Чжоу занял восьмое место, принеся себе и команде первые и последние очки в сезоне 2024 года. И после завершающей гонки в Абу-Даби Карлос выполнил своё обещание.