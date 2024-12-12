WRC изменит начисление очков в 2025 году, с 2027-го машины станут вдвое дешевле

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщил, что чемпионат мира по ралли (WRC) изменит систему начисления очков в 2025 году.

Напомним, ранее очки начислялись и за субботние, и за воскресные заезды, а также за спецучасток Power Stage.

В следующем сезоне баллы будут получать топ-10 экипажей, за всё ралли, по схеме 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1. Также будут отмечены пять быстрейших экипажей воскресных спецучастков, по схеме 5-4-3-2-1. Быстрейшие машины на Power Stage будут распределяться по схеме 5-4-3-2-1.

Помимо этого, начиная с 2027 года, стоимость машин будет ограничена $ 440 тыс. Сделано это будет лимитом на использование деталей. По заявлению ФИА, затраты сократятся вдвое.