Госдума РФ приняла поправки о повышении штрафов для водителей

Государственная дума Российской Федерации приняла поправки о повышении штрафов для водителей, которые вступят в силу в 2025 году.

Теперь:

— штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч будет повышен с 560 до 750 руб;

— штраф за проезд на красный свет будет повышен с 1125 до 1500 руб;

— штраф за непристёгнутый ремень безопасности будет повышен с 1125 до 1500 руб;

— штраф за нарушение правил остановки или стоянки будет повышен с 1500 до 2250 руб;

— штраф за вождение в нетрезвом виде будет повышен с 30 000 до 45 000 руб.

Отметим, что льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления вместо 20, но «скидка» составит 25% вместо 50%.