Госдума РФ приняла поправки о повышении штрафов для водителей
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Государственная дума Российской Федерации приняла поправки о повышении штрафов для водителей, которые вступят в силу в 2025 году.
Теперь:
— штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч будет повышен с 560 до 750 руб;
— штраф за проезд на красный свет будет повышен с 1125 до 1500 руб;
— штраф за непристёгнутый ремень безопасности будет повышен с 1125 до 1500 руб;
— штраф за нарушение правил остановки или стоянки будет повышен с 1500 до 2250 руб;
— штраф за вождение в нетрезвом виде будет повышен с 30 000 до 45 000 руб.
Отметим, что льгота по уплате штрафа будет действовать первые 30 дней со дня вынесения постановления вместо 20, но «скидка» составит 25% вместо 50%.
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