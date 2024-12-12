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Руководитель «Альпин» рассказал, готовы ли в команде пустить Окона для прощания

Руководитель «Альпин» рассказал, готовы ли в команде пустить Окона для прощания
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Руководитель французской команды «Альпин» Оливер Оукс высказался по поводу бывшего гонщика коллектива Эстебана Окона и возможного прощания с работниками базы в Энстоуне.

«Эстебану будут рады в Энстоуне, если он пожелает приехать и попрощаться. Если он захочет, то у него может быть почётный караул. Я абсолютно серьёзен.

Я думаю, в конце концов, у него был выбор [ехать в Абу-Даби за «Альпин» или участвовать в тестах за «Хаас»], и он решил начать знакомиться раньше со своей новой командой. Всё в порядке, я не против. Мы обменялись сообщениями, и, честно говоря, он может приехать в Энстоун, если захочет, как и планировалось.

Я также был очень честен с тем фактом, что он сыграл большую роль в команде не только в предыдущие годы, но и за то короткое время, что я здесь нахожусь. Я очень восхищаюсь им, но также считаю, что мы должны делать то, что правильно для нас. И то, что Джек [Дуэн] раньше сел за руль, является большим преимуществом на следующий год», — приводит слова Оукса издание Nextgen-Auto.

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