Источник: «Тойота» намерена подписать контракт с Риккардо

Японский автогигант «Тойота» намерен подписать бывшего пилота Формулы-1 австралийца Даниэля Риккардо, сообщает издание Race.News.

Заинтересованность в австралийце выразил Акио Тойода, председатель совета директоров «Тойоты».

Сообщается, что в случае соглашения Риккардо будет иметь право выбора серии, будь то Supercars или NASCAR. Также австралиец может стать амбассадором бренда.

Даниэлю Риккардо 35 лет. Австралиец завершил выступление в Формуле-1 в середине нынешнего сезона на Гран-при Сингапура, в команде «РБ» его заменил новозеландец Лиам Лоусон. Всего на счету Риккардо в престижной гоночной серии восемь побед и 32 подиума.