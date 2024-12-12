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ФИА представила рендеры болида Формулы-1 2026 года на трассе

ФИА представила рендеры болида Формулы-1 2026 года на трассе
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Международная автомобильная федерация (ФИА) показала рендеры автомобилей 2026 года на трассе. Напомним, в 2026-м в Формуле-1 в силу вступит новый технический регламент, в соответствии с которым изменятся размеры и вес болидов. Машины станут короче и у́же, а вес уменьшится по сравнению с нынешними на 30 кг.

Фото: FIA

Фото: FIA

Фото: FIA

Фото: FIA

Кроме того, в 2026 году будет внедрена активная аэродинамика, а за счёт нового режима ручного управления мощностью электромотора произойдёт расширение возможностей для обгона.

Ранее президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем высказался по поводу внедрения постоянной команды стюардов на этапы Формулы-1.

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