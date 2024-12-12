«Нет дыма без огня». Зак Браун — о слухах насчёт ухода Переса из «Ред Булл»

Руководитель британского гоночного коллектива «Макларен» Зак Браун считает, что слухи об увольнении мексиканского пилота Серхио Переса из австрийской команды «Ред Булл» на самом деле являются правдой.

«У Макса действительно фантастическая машина. Но говоря о его напарнике, то Серхио не совсем соответствовал его темпу. Если бы у Ферстаппена был напарник его уровня, то они были бы в правильном месте в последней гонке сезона. Вероятно, у него будет новый напарник в следующем году. Нет дыма без огня. Вокруг этого слишком много шума», — приводит слова Брауна портал F1oversteer.

Напомним, 34-летний гонщик завершил сезон на восьмой позиции, заработав 152 очка.