Росберг: Ферстаппен действительно испугался, что проиграет чемпионство

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о выступлении нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в сезоне 2024 года. Ферстаппен завоевал титул, гарантировав его себе за несколько Гран-при до конца сезона.

«Ферстаппен действительно испугался, что проиграет чемпионство. После Имолы у него больше не было самой быстрой машины, а Ландо буквально летал. Так что это просто чудо и настоящее свидетельство таланта Ферстаппена, что ему всё-таки удалось завоевать титул и сделать это так рано. «Макларен» и Ландо были быстрее и сильнее. Так что это было действительно феноменально и захватывающе», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

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