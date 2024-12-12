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Хельмут Марко раскрыл главные слабости «Ред Булл»

Хельмут Марко раскрыл главные слабости «Ред Булл»
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл главные слабости своей команды. Также он предполагает, что следующий сезон Формулы-1 будет более напряжённым по ряду причин.

«Если «Макларену» удастся быть такими же сильными и в следующем году, а мы не станем лучше, то обстановка будет гораздо более напряжённой, чем была в этом сезоне. В этом и заключается прелесть спорта.

Наши слабые места по-прежнему в том, что, выезжая на трассу, корреляция между всеми симуляциями, аэродинамической трубой и реальностью не работает. Кроме того, машина работает в очень узком диапазоне. Нашей технической группе предстоит большая работа», — приводит слова Марко портал Planetf1.

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