Вассёр ответил, чего ожидает от Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, который со следующего сезона будет выступать за «Скудерию».

«Я убеждён, что Льюис с его опытом, 18 годами работы в Формуле-1 и несколькими титулами, внесёт большой вклад в укрепление нашего мышления и поможет нам стать немного лучше во всех областях», — приводит слова Вассёра Formel1.de.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка. Его товарищ по команде Джордж Расселл был шестым (245). Чемпионом стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Охранник в паддоке потребовал пропуск у Льюиса Хэмилтона: