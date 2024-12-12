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Росберг оценил нынешний уровень Хэмилтона перед его переходом в «Феррари»

Росберг оценил нынешний уровень Хэмилтона перед его переходом в «Феррари»
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, который со следующего сезона будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

«Стоит сказать следующее: Льюис по-прежнему демонстрирует высочайший потенциал. Он доказывает это снова и снова. Что касается гоночного темпа, то он по-прежнему абсолютно высочайший», — приводит слова Росберга Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка. Его товарищ по команде Джордж Расселл был шестым (245). Чемпионом стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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