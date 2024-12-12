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Бриаторе встретился с Джейсоном Стэйтемом и теннисистами Соболенко и Синнером

Бриаторе встретился с Джейсоном Стэйтемом и теннисистами Соболенко и Синнером
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Бриаторе показал, как встретился с голливудским актёром Джейсоном Стэйтемом и знаменитыми теннисистами, белоруской Ариной Соболенко и итальянцем Янником Синнером. И Соболенко, и Синнер сейчас являются первыми ракетками мира.

«Одни из гостей на прошедшем Гран-при Абу-Даби», — подписал фотографии Флавио.

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Ранее сообщалось, что Стэйтем вместе с сыном Джеком побывал на гонке Гран-при Абу-Даби, после которой посетил боксы британского гоночного коллектива «Макларен» и поздравил пилота команды Ландо Норриса с победой в заезде.

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