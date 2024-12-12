Дэвид Култхард назвал пилота Ф-1, который придёт на смену Хэмилтону в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард назвал пилота Формулы-1, который придёт на смену британскому гонщику Льюису Хэмилтону в «Феррари».

«[«Уильямс»] Это временное место для Карлоса. Не хочу отнимать у «Уильямса» заслуги, поскольку считаю, что реструктуризация и перестройка [в команде] были весьма впечатляющими. Но я просто задаюсь вопросом — смогут ли они дать ему машину, какую могли бы дать ему в «Феррари», за то время, которое может потребоваться, чтобы Льюис наконец ушёл на пенсию? Думаю, мы снова увидим Карлоса в «Феррари», — приводит слова Дэвида Култхарда портал F1oversteer.