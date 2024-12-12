Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен назвал свой любимый автомобиль всех времён

Макс Ферстаппен назвал свой любимый автомобиль всех времён
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время игрового стрима ответил на вопрос по поводу любимого автомобиля.

«Любимый автомобиль всех времён? RB19», — ответил Ферстаппен.

На RB19 Макс выступал в прошлом сезоне Формулы-1 и досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. В сезоне-2024 нидерландец также досрочно стал чемпионом. Титул Макс гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен показал пятый результат, а Норрис был шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

Материалы по теме
Ферстаппен — о своём RB20: поместить в музей и больше не прикасаться

Макс Ферстаппен опробовал суперкар Honda Acura GTP:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android