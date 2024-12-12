Макс Ферстаппен назвал свой любимый автомобиль всех времён

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен во время игрового стрима ответил на вопрос по поводу любимого автомобиля.

«Любимый автомобиль всех времён? RB19», — ответил Ферстаппен.

На RB19 Макс выступал в прошлом сезоне Формулы-1 и досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. В сезоне-2024 нидерландец также досрочно стал чемпионом. Титул Макс гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен показал пятый результат, а Норрис был шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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