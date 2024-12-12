Макс Ферстаппен назвал гонку минувшего сезона Ф-1, которой он гордится больше всего

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен назвал гонку минувшего сезона Формулы-1, которой он гордится больше всего.

«Думаю, это гонка Гран-при Бразилии. Эмоции менялись от сильного разочарования утром, когда казалось, что я потеряю много очков в чемпионате. До того, как гонка действительно превратилась в конкурентную. И, конечно же, победа, которую я одержал, стартовав с 17-го места. Для меня это определённо гонка, которой я очень горжусь», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, нидерландскому гонщику 27 лет. По итогу сезона-2024 Ферстаппен завоевал в четвёртый раз титул чемпиона Формулы-1.