Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен назвал гонку минувшего сезона Ф-1, которой он гордится больше всего

Макс Ферстаппен назвал гонку минувшего сезона Ф-1, которой он гордится больше всего
Комментарии

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен назвал гонку минувшего сезона Формулы-1, которой он гордится больше всего.

«Думаю, это гонка Гран-при Бразилии. Эмоции менялись от сильного разочарования утром, когда казалось, что я потеряю много очков в чемпионате. До того, как гонка действительно превратилась в конкурентную. И, конечно же, победа, которую я одержал, стартовав с 17-го места. Для меня это определённо гонка, которой я очень горжусь», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, нидерландскому гонщику 27 лет. По итогу сезона-2024 Ферстаппен завоевал в четвёртый раз титул чемпиона Формулы-1.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен назвал свой любимый автомобиль всех времён
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android