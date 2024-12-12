Флавио Бриаторе планирует подписать Колапинто для привлечения денег спонсоров — инсайдер

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал о планах исполнительного советника французского гоночного коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе на аргентинского пилота Франко Колапинто.

«[Во время Гран-при] Абу-Даби говорили, что [досрочное] увольнение «Альпином» Эстебана Окона было сделано для того, чтобы дать шанс в Формуле-1 Джеку Дуэну. Однако конечный план заключался в том, чтобы подписать Франко Колапинто и привлечь все спонсорские деньги, которые окружают его. А затем избавиться от австралийца», — написал Сейвуд в своём блоге.

Напомним, Колапинто в минувшем сезоне Ф-1 выступал за британскую команду «Уильямс», начиная с Гран-при Италии.