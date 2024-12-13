Даниил Квят примет участие в «24 часах Дайтоны»

Российский пилот Даниил Квят примет участие в гонке «24 часа Дайтоны». Даниил будет выступать за «Ламборгини». В одном экипаже с Квятом будут Роман Грожан, Мирко Бортолотти и Эдуардо Мортара. Имя Квята опубликовано в списке участников заезда. Гонка пройдёт с 23 по 26 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что компания «Ламборгини», в которой выступает Квят, объявила, что её заводская команда покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC. Итальянский производитель отсутствует в списке участников WEC 2025 года согласно опубликованному в пятницу сокращённому заявочному листу из 37 автомобилей на следующий сезон.

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