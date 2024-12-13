Сейвуд прояснил планы «Альпин» по спонсору BWT на фоне слухов о переходе Колапинто

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд на своём официальном сайте сообщил, что французская команда Формулы-1 «Альпин», вероятно, переподпишет контракт со своим титульным спонсором – австрийским поставщиком систем очистки воды BWT.
Ранее различные издания сообщали, что «Альпин» может подписать аргентинского пилота Франко Колапинто с целью привлечения спонсорских денег. В минувшем сезоне Формулы-1, начиная с Гран-при Италии, Франко выступал за британскую команду «Уильямс».
В сезоне-2024 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 65 очков.
Самая короткая карьера в Формуле-1: