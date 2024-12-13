ФИА планирует выплатить «Хайтеку» несколько миллионов долларов — инсайдер

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что руководство Международной автомобильной федерации (ФИА) планирует выплатить британской команде «Хайтек», которая была создана Оливером Оуксом, несколько миллионов долларов в качестве судебных издержек.

«В кругах Формулы-1 ходят слухи, что ФИА собирается выплатить «Хайтеку» $ 3 млн в качестве судебных издержек. Я бы с удовольствием посмотрел, что говорится в решении арбитража. Тем не менее, было бы неплохо узнать, почему была принята заявка «Кадиллака» и почему заявка «Хайтека» была отклонена. Я испробовал все возможные способы, чтобы кто-то подсунул мне ответ для понимания логики. Федерация хотела бы, чтобы вся эта история была похоронена под бетоном», — написал Сейвуд в своём блоге.