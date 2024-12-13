MotoGP возвращается в Бразилию спустя долгое время

MotoGP возвращается в Бразилию в 2026 году. Гояния будет приветствовать Гран-при Бразилии в период с 2026 по 2030 год благодаря новому соглашению между MotoGP и компанией Brasil Motorsport.

Международный автодром имени Айртона Сенны в Гоянии, где пройдут соревнования, впервые принимал MotoGP с 1987 по 1989 год. Затем гонки по этому виду спорта проводились в других местах Бразилии, после чего наступил многолетний перерыв, который завершится в 2026 году после завершения модернизации арены в Гоянии.

У Бразилии есть устоявшаяся фан-база, и она уже побеждала в MotoGP с Алексом Барросом. А восходящая бразильская звезда Диогу Морейра, признанный «проспектом года» в Moto2, теперь стремится дать фанатам ещё больше поводов для поддержки. MotoGP планирует расширить свою аудиторию в геометрической прогрессии в предстоящих сезонах, и Бразилия и Южная Америка являются ключевыми рынками, которые могут многое предложить.