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Монтойя: Ферстаппен уйдёт через пару лет, он покинет «Ред Булл»

Монтойя: Ферстаппен уйдёт через пару лет, он покинет «Ред Булл»
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть австрийскую команду.

«Думаю, Макс Ферстаппен в конечном счёте уйдёт через пару лет. Он не уйдёт из спорта, но покинет «Ред Булл». Да, это непросто, потому что он действительно много работает. Главный вопрос заключается в том, будет ли Макс готов сохранять хладнокровие, если 2026 год окажется неудачным? Если силовые установки «Ред Булл» окажутся не такими, как нужно, будет ли Макс доволен тем, что идёт 10-м? Нет», — приводит слова Монтойи Racingnews365 со ссылкой на Instant Casino.

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