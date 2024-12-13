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Монтойя ответил, как нужно поступить Ферстаппену в случае предложения от «Мерседеса»

Монтойя ответил, как нужно поступить Ферстаппену в случае предложения от «Мерседеса»
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о возможном переходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес». Ранее в прессе фигурировали такие слухи.

«Мерседес» делал ему предложение. Если бы я был на месте Макса, то наверняка уже бы рассматривал его. Был бы удивлён, если бы он этого не сделал. Публично он мог бы сказать: «Ни за что». Но меня бы удивило, если бы разговор не продолжался», — приводит слова Монтойи Racingnews365 со ссылкой на Instant Casino.

Напомним, Ферстаппен досрочно стал чемпионом в сезоне-2024. Титул нидерландский гонщик гарантировал себе после Гран-при Лас-Вегаса.

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