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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен брать пример с «Макларена»

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен брать пример с «Макларена»
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43-летний испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оптимистично настроен перед стартом нового сезона в Формуле-1, отметив, что его команде следует брать пример с действующих обладателей Кубка конструкторов «Макларена».

«Теперь, я думаю, мы можем перезагрузиться, извлечь уроки из всех трудностей и ошибок этого года и применить эти знания в проекте следующего сезона.

Но нужно набраться терпения, найти необходимый для нашего болида вариант рабочих настроек. Необходимо разработать тот самый обновлённый пакет, который заставит нашу машину пробудиться.

Нам надо взять за пример выступление «Макларена» в сезоне 2023 года, где они выбирались с последних позиций турнирной таблицы, а с середины сезона 2024 года они регулярно стали выигрывать гонки. Это хороший пример того, как можно всё изменить», — приводит слова Алонсо Autosport.

Напомним, что «Макларен» в этом сезоне впервые с 1998 года выиграли Кубок конструкторов.

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