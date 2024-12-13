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Нико Росберг назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён

Нико Росберг назвал величайшего гонщика Формулы-1 всех времён
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о предстоящем переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К «Скудерии» семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

«Конечно, его нельзя списывать со счетов, потому что он величайший пилот всех времён. Поэтому, конечно, есть надежда, что он сумеет перезагрузиться. Новая машина. Новая команда. В таком случае он может снова вернуться к былому величию. Сейчас Льюис, как мне кажется, очень сильно беспокоится о том, что всё может продолжаться так же», — приводит слова Росберга Formel1.de со ссылкой на Sky Sports.

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