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Серхио Перес доставил грузовик с текилой для всех сотрудников «Ред Булл»

Серхио Перес доставил грузовик с текилой для всех сотрудников «Ред Булл»
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес привёз на базу команды партию бутылок текилы. Соответствующими фотографиями пилот поделился на своей странице в социальных сетях. Как уточняет PlanetF1, в общей сложности Чеко привёз 2000 бутылок по цене более £ 200 фунтов за штуку (около $ 252). Перес является бренд-амбассадором компании Patron Tequila.

«Семья – это всё. Спасибо «Ред Булл» за невероятный год», — написал Перес.

Фото: Из личгого архива Серхио Переса

Фото: Из личгого архива Серхио Переса

В завершившемся сезоне Формулы-1 Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 152 очка. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен стал чемпионом.

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