Серхио Перес назвал причины своего неудачного выступления в прошедшем сезоне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал причины своего неудачного выступления на протяжении сезона Формулы-1 2024 года, по итогам которого он занял восьмое место, в то время как его партнёр по команде Макс Ферстаппен стал чемпионом на таком же болиде.

«На меня сильно влияет особенность поведения болида, поэтому здесь всё дело в стиле пилотирования. Макс смог справиться с нейтральным балансом, а я нет. Здесь никак нельзя винить болид, но так бывает, что подходит одному, может не подойти другому», — приводит слова Переса GPBlog.

Напомним, что «Ред Булл» стал третьим в Кубке конструкторов Формулы-1 по итогам сезона 2024 года.