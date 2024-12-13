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Штайнер высказался о перспективах Хэмилтона в «Феррари»

Штайнер высказался о перспективах Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт Формулы-1 Гюнтер Штайнер поделился мнением о предстоящем переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в «Феррари». К итальянской команде семикратный чемпион Формулы-1 присоединится в следующем сезоне.

«По достижении 40 лет гонщику становится сложнее с точки зрения скорости реакции. Но, как мне кажется, его драйв никуда не делся. Машина должна быть хорошей. Победить Шарля Леклера будет нелегко, так что это вызов для него, но, думаю, ему это нужно», — сказал Штайнер на канале Champ1 | Der Formel 1-News-Kanal в YouTube.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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