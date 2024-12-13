Александер Албон: Сайнс привнесёт в работу «Уильямса» очень многое

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон с нетерпением ожидает комментариев своего нового напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего, который до этого выступал за «Феррари».

«С огромным нетерпением жду комментариев Карлоса по поводу нового для него болида. Интересно будет услышать его сравнение с «Феррари». У него отличная возможность свежим взглядом посмотреть на «Уильямс», чтобы сделать объективный вывод по поводу сильных и слабых сторон.

Я и сам помню, как бывал в подобной ситуации, когда переходил из «Ред Булл». Тебе сразу хочется что-то улучшить на новом месте. И именно этого я жду от Карлоса, улучшений в нашей команде. Я уже три года в этой команде, и мне радостно от того, что в неё пришёл такой опытный пилот. А если учесть, что он перешёл из «Феррари», то я уверен, что он привнесёт в работу «Уильямса» очень многое», – приводит слова Албона F1i.