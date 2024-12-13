Компания «Андретти» сменила название после одобрения Формулой-1 заявки «Кадиллака»

Компания Andretti Racing Limited, которая подавала заявку на присоединение к Формуле-1, сменила название на Cadillac Formula Racing Limited. Это следует из данных Регистрационной палаты Великобритании.

Напомним, Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года в конце ноября этого года. Ранее авторитетное издание Auto Motor und Sport утверждало, что одним из условий присоединения к «Королевским гонкам» поддерживаемой концерном GM команды в 2026 году был отказ от использования в её наименовании «Андретти».

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