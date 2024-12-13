«Написав это, я нажил себе врагов». Сейвуд высказался о справедливой зарплате пилотов Ф-1

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился мыслями о стоимости команд Формулы-1, высказав мнение, что она может стать ещё выше. Кроме того, эксперт высказался об уровне зарплат гонщиков.

«Постоянные читатели, наверное, знают, что я считаю, что команды Формулы-1 по-прежнему сильно недооценены. Это вид спорта с огромным количеством поклонников по всему миру и гораздо более широким охватом, чем любой другой вид спорта, включая Национальную футбольную лигу (НФЛ), Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) и Высшую лигу бейсбола (МЛБ). В каждой из них более 30 команд, а в европейском футболе их сотни.

Кстати, НФЛ только что одобрила продажу восьмипроцентной доли в клубе «Филадельфия Иглз». Команда оценивается в $ 8,3 млрд, и считается, что это всего лишь девятая по стоимости франшиза в НФЛ. На данный момент стоимость команд Формулы-1 составляет около $ 1 млрд, и я вижу экспоненциальный рост, потому что во всём мире есть спортивные инвесторы, готовые вкладывать.

Кстати, гонщикам следует принять к сведению, что команда МЛБ «Нью-Йорк Метс» только что подписала контракт на $ 765 млн с каким-то игроком, о котором я никогда не слышал, и это считается самой крупной сделкой в профессиональном спорте за всю историю. Так что, возможно, пилоты Формулы-1 стоят больше, чем им платят (написав это, я только что нажил себе врагов)», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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Сколько зарабатывают в Формуле-1: