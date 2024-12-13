Йос Ферстаппен – о «Ред Булл» в 2024 году: всё сложилось совсем не так, как я ожидал

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о выступлении австрийской команды в сезоне Формулы-1 2024 года.

«В спортивном плане это был не самый удачный год из-за всех этих проблем в команде, но у нас были яркие моменты, и это здорово. Но всё сложилось совсем не так, как я ожидал. В начале года я увидел, что у нас не все гладко. В начале года «Ред Булл» выглядел сильным, но Макс уже после нескольких гонок сказал, что машина была не так хороша, как казалось. Всегда сложно определить, какое влияние на спортивные результаты оказал весь шум вокруг команды. —приводит слова Йоса Racingnews365 со ссылкой на De Telegraaf.

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